В Удмуртии задержали угонщиков «КаМАЗа»

Мужчины сдали арендованную машину другим людям.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали подозреваемых в хищении «КаМАЗа» стоимостью почти 7 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В апреле 2021 года двое мужчин заказали в транспортной компании грузовой автомобиль для строительных работ. По прибытии машины они сообщили водителю, что стройка начнется на следующий день и попросили ключи и документы для оформления «КаМАЗа» на автостоянке. В дальнейшем заказчики перестали выходить на связь с транспортной компанией.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные 30-летний житель Воткинска и 20-летний житель Пермского края сдали автомобиль в аренду другим людям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Мужчинам грозит лишение свободы на 10 лет. В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, а похищенный автомобиль возвращен владельцу.