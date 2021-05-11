Послание потомкам, жаркие будни, результат Путина и последние в очереди на прививку: о чем писали СМИ в прошедшие выходные

Что обсуждали в республике, стране и мире в минувшие праздники.

Ижевск. Удмуртия. “Сусанин” поздравляет всех с началом новой рабочей недели и предлагает узнать, о чем сообщалось в прошедшие выходные в республике, стране и мире. Итак.

Послание потомкам

В Ижевске написали послание потомкам. 8 мая на аллее у Вечного огня прошла торжественная церемония закладки капсулы времени. Письмо в будущее заложили на месте, где будет установлена стела, посвященная трудовому подвигу ижевчан в годы Великой Отечественной войны. Капсулу с посланием вскроют в 2045 году, когда страна отметит 100-летие Великой Победы.

Жаркие будни

Для тех, кто сильно расстроился, что не смог провести эти майские праздники в Турции, природа преподнесла сюрприз. В Удмуртии установится вполне курортная погода. По прогнозу удмуртского Гидрометцентра, с 11 по 15 мая на территорию республики придет аномальная жара. Среднесуточная температура воздуха поднимется выше нормы на 7 и более градусов. 11 мая воздух прогреется до +28 градусов, в среду потеплеет до +29. К четвергу столбик термометра поднимется до отметки +31 градус. Об этом жителей региона предупредило главное управление МЧС России по Удмуртской Республике.

Результат президента

7 шайб забил Владимир Путин в ворота соперников в гала-матче Ночной хоккейной лиги, сообщают “Известия”. Главная игра в первенстве легендарных российских хоккеистов прошла 10 мая в Сочи. Президент России вышел на лед под своим традиционным номером 11 и записал на свой счет 7 из 10 результативных бросков. Перед матчем глава государства вручил звезде НХЛ Павлу Буре орден “За заслуги перед Отечеством” IV степени.

Последние в очереди на прививку

Тем временем ВОЗ назвала страны, граждане которых лишены возможности поставить прививку от коронавируса. Об этом пишет RT со ссылкой на сообщение агентства Associated Press.

По данным Всемирной организации здравоохранения, большинство таких стран находится в Африке. Сегодня южный континент располагает всего 1% мирового запаса вакцин от COVID-19. Последние в очереди на прививку – граждане Чада, Буркина-Фасо, Бурунди, Эритреи и Танзании.