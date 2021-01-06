Больницам Удмуртии вручили 27 автомобилей санитарного транспорта

Всего в 2020 году парк медорганизаций республики пополнился 120 машинами.

Ижевск. Удмуртия. Накануне Нового года в Удмуртию по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» поступили 27 автомобилей. Как передаёт пресс-служба Минздрава республики, машины отправятся в районные и городские больницы для службы врачам и пациентам в качестве санитарного транспорта.

В частности, 14 автомобилей LADA NIVA 4х4 направились в Алнашскую, Воткинскую, Дебесскую, Игринскую, Малопургинскую, Можгинскую, Сарапульскую, Селтинскую, Увинскую, Юкаменскую, Якшур-Бодьинскую, Ярскую районные больницы и Сарапульскую городскую больницу.

12 автомобилей LADA GRANTA — в Балезинскую, Вавожскую, Граховскую, Камбарскую, Каракулинскую, Кезскую, Кизнерскую, Киясовскую, Красногорскую, Шарканскую районные больницы, а также в Глазовскую межрайонную больницу и Сарапульскую городскую детскую больницу. Также в Сюмсинскую районную больницу отправился автомобиль УАЗ Патриот.

Напомним, всего в 2020 году за счёт средств федерального бюджета в Удмуртии закуплено 43 автомобиля скорой медицинской помощи. Помимо этого, медикам передали 40 автомобилей LADA для использования в качестве санитарного транспорта. Автомобили используются для организации выездов мобильных бригад медицинских работников к пациентам, транспортировки биоматериала на анализы.

Отмечается, что дополнительно АО «АВТОВАЗ» в рамках борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции выделил 10 легковых автомобилей в медицинские организации на условиях безвозмездной аренды в качестве санитарного транспорта. Таким образом, парк машин специализированного и санитарного транспорта Удмуртии пополнился на 120 автомобилей.