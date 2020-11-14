Все муниципальные образования Удмуртии подготовились к отопительному сезону

Паспорта готовности получены.

Ижевск. Удмуртия. Все 30 муниципальных образований Удмуртии получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

«Сказать, что всё было гладко в этом процессе, нельзя <…>. Прорабатывались проблемные точки, но то, что в текущем году на подготовку к зиме из республиканского бюджета было выделено немалое количество средств, сыграло важную роль», - подчеркнул министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Напомним, в этом году на подготовку к сезону было выделено в 2 раза больше средств, чем годами ранее - 200 млн рублей.

Ремонтные работы прошил на 263 объектах, была реконструирована система теплоснабжения в поселке Новый, построена модульная котельная в Завьялово, отремонтировано свыше 20 км теплоснабжения и 40 км водоснабжения, заменено 39 низкоэффективных отопительных котлов и другое.

Отмечается, что Удмуртия благополучно вошла в отопительный период.