Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

Более 50 котельным в Удмуртии ограничили электроснабжение за долги перед энергетиками

09:40, 04 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 50 котельным в Удмуртии ограничили электроснабжение за долги перед энергетиками
09:40, 04 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
140
0
#Удмуртия\n#отопление\n#отопительный сезон
Фото: ИА «Сусанин»
140
0

Больше всего объектов-должников оказалось в Сюмсинском районе.

Ижевск. Удмуртия. На начало сентября в Удмуртии ограничено энергоснабжение 52 котельных из-за долгов за электроэнергию. Общий долг перед Удмуртским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» составляет более 19,4 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

Больше всего отключённых от электросети котельных в Сюмсинском районе республики — 20 объектов. В Вавожском районе ограничение введено на 14 котельных. В Воткинске — ограничение электроснабжения действует на шести котельных, на двух объектах отключены сетевые насосы и на одном обесточены помещения. На территории Игринского, Какракулинского, Дебёсского и Красногорского районов введён режим самоограничения на 10 объектах теплоснабжения.

В настоящее время на этих котельных невозможна полноценная подготовка к прохождению отопительного периода, а именно — проведение гидравлических испытаний трубопроводов, ремонт и профилактика насосов, котлов, нагревателей, приборов телеметрии и остального электрооборудования.

Удмуртский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обратился к главам муниципальных образований с просьбой взять под личный контроль платёжную дисциплину предприятий теплоснабжения. Отсутствие или частичное ограничение электроресурса ставит под вопрос качественную подготовку объектов теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду.

09:40, 04 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
140
0
#Удмуртия\n#отопление\n#отопительный сезон