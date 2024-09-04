Более 50 котельным в Удмуртии ограничили электроснабжение за долги перед энергетиками

Ижевск. Удмуртия. На начало сентября в Удмуртии ограничено энергоснабжение 52 котельных из-за долгов за электроэнергию. Общий долг перед Удмуртским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» составляет более 19,4 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

Больше всего отключённых от электросети котельных в Сюмсинском районе республики — 20 объектов. В Вавожском районе ограничение введено на 14 котельных. В Воткинске — ограничение электроснабжения действует на шести котельных, на двух объектах отключены сетевые насосы и на одном обесточены помещения. На территории Игринского, Какракулинского, Дебёсского и Красногорского районов введён режим самоограничения на 10 объектах теплоснабжения.

В настоящее время на этих котельных невозможна полноценная подготовка к прохождению отопительного периода, а именно — проведение гидравлических испытаний трубопроводов, ремонт и профилактика насосов, котлов, нагревателей, приборов телеметрии и остального электрооборудования.

Удмуртский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обратился к главам муниципальных образований с просьбой взять под личный контроль платёжную дисциплину предприятий теплоснабжения. Отсутствие или частичное ограничение электроресурса ставит под вопрос качественную подготовку объектов теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду.