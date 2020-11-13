Горячая вода начала появляться в домах жителей поселка Новый Воткинского района

В поселке завершили очередной этап реконструкции системы теплоснабжения в рамках концессионного соглашения.

Воткинск. Удмуртия. В поселке Новый Воткинского района завершился очередной этап реконструкции системы теплоснабжения в рамках реализации концессионного соглашения. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, отопительный сезон удалось запустить в 20-х числах сентября, а 12 ноября в домах начала появляться горячая вода.

«Инвестор выполнил масштабный объём работ. Проложено более 3 км новых сетей теплоснабжения и ГВС в четырехтрубном исчислении. Подготовлена котельная камского завода ЖБИК к отопительному сезону 2020-2021. Параллельно ведется работа по строительству новой котельной и ЦТП. Посёлок получил не только новые сети, но и кардинально новую закрытую систему горячего водоснабжения, в которую входит ЦТП. Впереди – завершение работ по строительству котельной и сдача объекта в эксплуатацию», - рассказал министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Напомним, что износ сетей в поселке Новый составлял почти 100%. В конце 2019 года было подписано концессионное соглашение. Общая стоимость проекта составила 269 млн рублей, из которых 158 млн рублей – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 111 млн рублей – кредитные средств инвестора.

«Пока это единственный и беспрецедентный случай в практике модернизации коммунальной инфраструктуры Удмуртии, где большую часть, 60% средств, вкладывает в проект государство, 40% средств, инвестирует в сети и объекты концессионер. Мы заинтересованы в том, чтобы эта практика была продолжена. По информации Фонда, она признана одной из лучших в стране в рамках реконструкции коммунальной инфраструктуры», - подчеркнул председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.