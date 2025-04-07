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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жители Удмуртии могут обменять мелочь на купюры в рамках «Монетной недели»

11:48, 07 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жители Удмуртии могут обменять мелочь на купюры в рамках «Монетной недели»
11:48, 07 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
978
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги
Источник фото: ИА «Сусанин»
978
0

В прошлом году граждане вернули в оборот 75 млн монет на 320 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. С 7 по 19 апреля по всей России проходит акция «Монетная неделя», в которой могут поучаствовать и жители Удмуртии. В этот период можно без комиссии обменять накопленные монеты на бумажные деньги или зачислить их на свой банковский счет. Об этом сообщает Отделение-НБ Удмуртии Волго-Вятского ГУ Банка России.

Мелочь можно обменять в банках или на кассах сетевых магазинов. Узнать адреса пунктов обмена и условия можно на официальном сайте: монетнаянеделя.рф.

«В 2024 году акция проводилась дважды. В результате люди вернули в оборот 75 млн монет на 320 млн рублей. Вес собранной мелочи составил 336 тонн, это более пяти железнодорожных вагонов», — говорится в сообщении.

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11:48, 07 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
978
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги