Ижевск. Удмуртия. С 7 по 19 апреля по всей России проходит акция «Монетная неделя», в которой могут поучаствовать и жители Удмуртии. В этот период можно без комиссии обменять накопленные монеты на бумажные деньги или зачислить их на свой банковский счет. Об этом сообщает Отделение-НБ Удмуртии Волго-Вятского ГУ Банка России.

Мелочь можно обменять в банках или на кассах сетевых магазинов. Узнать адреса пунктов обмена и условия можно на официальном сайте: монетнаянеделя.рф.

«В 2024 году акция проводилась дважды. В результате люди вернули в оборот 75 млн монет на 320 млн рублей. Вес собранной мелочи составил 336 тонн, это более пяти железнодорожных вагонов», — говорится в сообщении.