Жители Удмуртии смогут направлять средства на капремонт в определенные банки

Перечень кредитных организаций определён Центробанком России
Ижевск. Удмуртия. Перечень банков, подходящих под новые требования Жилищного кодекса Российсой Федерации, опубликовали на сайте Центробанка. Об этом сообщила пресс-служба Фонда капремонта Удмуртии, в пятницу, 15 июня.
Указанные кредитные организации подходят для формирования фонда капитального ремонта на специальных счетах многоквартирных домов. При выборе контрагента собственники должны строго следовать перечню банков, соответствующих требованиям действующего законодательства.
По состоянию на 1 апреля 2018 в перечень банков вошли:
- Банк ГПБ (АО)
- Банк ВТБ (ПАО)
- АО «АЛЬФА-БАНК»
- ПАО Сбербанк
- АО «Россельхозбанк»
Отмечается, что Региональным оператором объявлен конкурс на выбор кредитной организации для домов, где владельцем спецсчёта является банк, больше не соответствующий требованиям ЖК РФ.