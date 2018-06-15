Жители Удмуртии смогут направлять средства на капремонт в определенные банки

Перечень кредитных организаций определён Центробанком России

Ижевск. Удмуртия. Перечень банков, подходящих под новые требования Жилищного кодекса Российсой Федерации, опубликовали на сайте Центробанка. Об этом сообщила пресс-служба Фонда капремонта Удмуртии, в пятницу, 15 июня.

Указанные кредитные организации подходят для формирования фонда капитального ремонта на специальных счетах многоквартирных домов. При выборе контрагента собственники должны строго следовать перечню банков, соответствующих требованиям действующего законодательства.

По состоянию на 1 апреля 2018 в перечень банков вошли:

- Банк ГПБ (АО)

- Банк ВТБ (ПАО)

- АО «АЛЬФА-БАНК»

- ПАО Сбербанк

- АО «Россельхозбанк»

Отмечается, что Региональным оператором объявлен конкурс на выбор кредитной организации для домов, где владельцем спецсчёта является банк, больше не соответствующий требованиям ЖК РФ.