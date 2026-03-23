Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Народный фронт добивается прокурорской проверки из-за выбросов завода кирпича в Ижевске

17:33, 23 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск
#Удмуртия
#экология
Источник фото: ОНФ в Удмуртии
В прилегающих к предприятию дворах вновь выявлены пылевые осадки. 

Ижевск. Удмуртия. На улице Баранова в Ижевске вновь возникла проблема выбросов, производимых заводом кирпича и керамзита. Жители жалуются на красную пыль, которая покрывает дома и дворы. Об этом сообщили в региональном отделении Народного фронта. 

Жители окрестных домов поделились кадрами, на которых снег приобрел неестественный красноватый оттенок. Источником пыли является местный завод кирпича и керамзита. При этом, предприятие уже имеет замечания со стороны контролирующих органов.

Народный фронт в Удмуртии отреагировал на жалобы граждан. Общественники направили обращение в прокуратуру района с требованием провести проверку соблюдения экологических норм на предприятии.

Ранее управление Роспотребнадзора по Удмуртии провело в отношении ООО «Ижевский завод кирпича и керамзита» внеплановую проверку после жалоб граждан. В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения санитарного законодательства: компания не соблюдала правила отбора проб и методы их исследований.

В отношении завода был составлен протокол об административном правонарушении. Попытка предприятия оспорить это решение через суд не увенчалась успехом — Верховный Суд Удмуртии оставил постановление Роспотребнадзора без изменений.

Проблема выбросов красной пыли с этого завода имеет хронический характер. С 2021 по 2024 год в управление Роспотребнадзора поступило 53 жалобы на загрязнение воздуха. В июле 2025 года предприятию уже выдавалось предписание об устранении нарушений, однако, судя по новым кадрам «марсианского» снега, проблема остаётся нерешённой.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

