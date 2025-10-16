Закрыть
Дистрибьютора косметики задержали по подозрению в мошенничестве на 5 млн рублей в Удмуртии

17:38, 16 октября, 2025
Дистрибьютора косметики задержали по подозрению в мошенничестве на 5 млн рублей в Удмуртии
17:38, 16 октября, 2025
Источник фото: ИА «Сусанин»
В эту схему оказались вовлечены 14 человек.

Ижевск. Удмуртия. 37-летнего мужчину, распространявшего продукцию международной косметической компании, задержали за мошенничество в Удмуртии. Об этом сообщает МВД Медиа.

Мужчина находил людей, оказавшихся в трудном положении. Предлагал им небольшую плату, чтобы они формально возглавили фирмы. После этого он регистрировал на них юридические компании, используя электронные подписи.

Затем, без ведома подставных директоров, злоумышленник брал на эти фирмы банковские кредиты. Почти 5 млн рублей он выводил на счета других организаций и тратил по своему усмотрению.

В мошенничество оказались вовлечены 14 человек. Часть из них уже привлекли к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в следственном изоляторе.

