Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии полицейские задержали межрегионального закладчика наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Подозреваемым оказался 30-летний безработный, ранее судимый житель Ижевска. Мужчину задержали в подъезде дома по улице Нижней, где он арендовал посуточно квартиру. При личном досмотре оперативники обнаружили во внутреннем кармане его куртки свёрток с наркотическим средством синтетического происхождения массой 467 грамм.

Полицейские установили, что задержанный является межрегиональным закладчиком интернет-магазина. Запрещённое вещество он забрал в лесополосе на улице Фруктовой и по указанию куратора планировал доставить «бандероль» на такси в Пермский край с целью сбыта. Сотрудники УНК выяснили, что ранее ижевчанин уже перевозил наркотики из Удмуртии в соседние регионы.

Уголовное дело завели по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.