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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Безработного мужчину в Ижевске заподозрили в сбыте почти полукилограмма синтетических наркотиков

17:10, 19 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Безработного мужчину в Ижевске заподозрили в сбыте почти полукилограмма синтетических наркотиков
17:10, 19 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
24
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#Ижевск\n#наркотики
Источник фото: пресс-служба МВД по УР
24
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Полиция уверена, что задержанный является межрегиональным закладчиком.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии полицейские задержали межрегионального закладчика наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Подозреваемым оказался 30-летний безработный, ранее судимый житель Ижевска. Мужчину задержали в подъезде дома по улице Нижней, где он арендовал посуточно квартиру. При личном досмотре оперативники обнаружили во внутреннем кармане его куртки свёрток с наркотическим средством синтетического происхождения массой 467 грамм.

Полицейские установили, что задержанный является межрегиональным закладчиком интернет-магазина. Запрещённое вещество он забрал в лесополосе на улице Фруктовой и по указанию куратора планировал доставить «бандероль» на такси в Пермский край с целью сбыта. Сотрудники УНК выяснили, что ранее ижевчанин уже перевозил наркотики из Удмуртии в соседние регионы.

Уголовное дело завели по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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17:10, 19 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
24
0
#Ижевск\n#наркотики