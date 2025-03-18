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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске мужчина обвиняется в серийной краже телефонов и денег из припаркованных машин

14:35, 18 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске мужчина обвиняется в серийной краже телефонов и денег из припаркованных машин
14:35, 18 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
136
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража\n#воры\n#МВД по Удмуртии
Источник фото: unsplash.com (Bastian Pudill)
136
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За несколько месяцев он похитил 13 телефонов и 1,5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя, который обвиняется в серии краж мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что обвиняемый, судимый ранее за аналогичные преступления, проникал в открытые автомобили, припаркованные для разгрузки товара. Затем похищал из них телефоны и деньги, после чего сдавал технику в ломбарды. Всего мужчина обвиняется в 13 кражах телефонов в разных районах города с апреля по июль 2024 года.

Также в июле 2024 года обвиняемый в одной из машин обнаружил сумку, в которой было 1,5 млн рублей. На похищенные деньги он приобрёл автомобиль «Форд».

Обвинительный приговор в отношении мужчины утверждён и направлен в суд.

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14:35, 18 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
136
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража\n#воры\n#МВД по Удмуртии