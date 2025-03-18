Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя, который обвиняется в серии краж мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что обвиняемый, судимый ранее за аналогичные преступления, проникал в открытые автомобили, припаркованные для разгрузки товара. Затем похищал из них телефоны и деньги, после чего сдавал технику в ломбарды. Всего мужчина обвиняется в 13 кражах телефонов в разных районах города с апреля по июль 2024 года.

Также в июле 2024 года обвиняемый в одной из машин обнаружил сумку, в которой было 1,5 млн рублей. На похищенные деньги он приобрёл автомобиль «Форд».

Обвинительный приговор в отношении мужчины утверждён и направлен в суд.