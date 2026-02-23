Закрыть
Сводный отряд МВД по Удмуртии отправился на Северный Кавказ

10:30, 23 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#МВД по Удмуртии\n#Ингушетия
Источник фото: МВД по Удмуртии
Полгода полицейские будут охранять общественный порядок в Ингушетии.

Ижевск. Удмуртия. В Центре профессиональной подготовки МВД по Удмуртии состоялись проводы сводного отряда полиции в служебную командировку на Северный Кавказ. Как передаёт пресс-служба ведомства, там они будут нести службу в течение полугода.

Полицейские направляются в Северо-Кавказский регион для выполнения задач по охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения, противодействию преступности в Республике Ингушетия.

В мероприятии также приняли участие представители духовенства.  Представитель Общественного совета при МВД по Удмуртской Республике советник Муфтия Удмуртской Республики Флюр Гайнанов и протоиерей Дмитрий Леонтьев пожелали сотрудникам сводного отряда вернуться здоровыми и невредимыми к своим семьям.

Сопровождать удмуртских полицейских до места назначения отправился заместитель министра внутренних дел по Удмуртской Республике полковник полиции Александр Боев.

