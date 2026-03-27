Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержана начальник сектора инклюзивного образования Минобрнауки Удмуртии. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

По версии следствия, в 2023-2024 годах 38-летняя фигурантка фиктивно устроила в одно из образовательных учреждений свою знакомую на должность методиста, заведомо зная, что последняя свои трудовые обязанности исполнять не будет. При этом знакомой выплачивалась зарплата.

Как сообщили в пресс-службе МВД по УР, незаконную деятельность женщины пресекли оперативники УЭБиПК МВД по Удмуртии. Там добавили, что подозреваемая также присвоила квалификационную категорию сотруднице, которую трудоустроила.

Возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

Фигурантка вину признала. Её отправил под домашний арест. Сотрудниками регионального Следкома устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности.