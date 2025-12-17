Закрыть
Бдительный таксист в Удмуртии не дал пенсионерке перевести деньги мошенникам

15:00, 17 декабря, 2025
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#такси\n#МВД по Удмуртии
Источник фото: ИИ
Ущерб мог составить полмиллиона рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске бдительный таксист помог 80-летней пенсионерке, которая собиралась перевести деньги мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Пожилой женщине позвонили преступники и под предлогом якобы взлома её аккаунта на Госуслугах попросили продиктовать смс-код для восстановления. Спустя некоторое время пенсионерке позвонил другой мужчина и сказал, что на имя женщины оформлена доверенность, и рекомендовал ей обналичить все имеющиеся у неё деньги.

«Под влиянием мошенников женщина отправилась в банк на такси, которое ей вызвали злоумышленники. Пенсионерка сняла имеющиеся на счетах 500 000 рублей. Далее мошенники убедили женщину, что данные денежные средства фальшивые и их необходимо перечислить на специальный счет в другом банке, а взамен получить настоящие», — говорится в сообщении.

После этого пенсионерка вновь села в такси. Водитель обратил внимание, что женщина взволнована и ведёт себя странно. Он смог разговорить её и выяснить, в чём дело. После этого бдительный мужчина убедил пенсионерку, что она общалась с мошенниками, а затем отвёз в полицию.

По факту покушения на мошенничество в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, отмечают в МВД.

