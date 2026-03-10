Ижевск. Удмуртия. В сообществах Ижевска в соцсетях 10 марта распространилось видео, на котором один мужчина избивает другого. По сообщениям, инцидент произошёл рядом с одним из заведений на улице Свободы. Причиной конфликта якобы стала шуба потерпевшего.

Как рассказали «Сусанину» в пресс-службе МВД по Удмуртии, данный инцидент произошёл в феврале 2025 года.

«Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»)», — отметили в полиции.

Затем уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд.