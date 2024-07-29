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В Ижевске у предпринимателя украли барсетку с 1,5 млн рублей

14:20, 29 июля, 2024
В Ижевске у предпринимателя украли барсетку с 1,5 млн рублей
14:20, 29 июля, 2024
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража\n#предприниматель
Фото: unsplash.com (Ben White)
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Сумку злоумышленник похитил из незапертого автомобиля потерпевшего.

Ижевск. Удмуртия. У индивидуального предпринимателя в Ижевске украли барсетку с 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

33-летний мужчина обратился в полицию и рассказал, что припарковал машину «Пежо» у магазина по улице Татьяны Барамзиной, чтобы разгрузить товар. Автомобиль не закрывал. Оказавшийся рядом злоумышленник воспользовался моментом и украл из «Пежо» барсетку, в которой находились документы и деньги.

Подозреваемого удалось установить — им оказался 52-летний местный житель, который ранее уже был судим за подобное. У него нашли 80 тыс. рублей и автомобиль «Форд Фокус», купленный на украденные деньги.

14:20, 29 июля, 2024
233
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража\n#предприниматель