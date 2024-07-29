В Ижевске у предпринимателя украли барсетку с 1,5 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. У индивидуального предпринимателя в Ижевске украли барсетку с 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

33-летний мужчина обратился в полицию и рассказал, что припарковал машину «Пежо» у магазина по улице Татьяны Барамзиной, чтобы разгрузить товар. Автомобиль не закрывал. Оказавшийся рядом злоумышленник воспользовался моментом и украл из «Пежо» барсетку, в которой находились документы и деньги.

Подозреваемого удалось установить — им оказался 52-летний местный житель, который ранее уже был судим за подобное. У него нашли 80 тыс. рублей и автомобиль «Форд Фокус», купленный на украденные деньги.