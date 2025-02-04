Ягул. Завяловский район. В Удмуртии сбежавшую из дома девочку-подростка нашли в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Установлено, что 2 февраля 14-летняя девочка самостоятельно уехала из дома в селе Ягул Завьяловского района в Краснодарский край. Её местоположение установили.

«В период отсутствия противоправные действия в отношении несовершеннолетней не совершались, сведения о похищении несовершеннолетней своего подтверждения не нашли», – отмечают в следственном управлении.

В Завьялово проводится процессуальная проверка. Устанавливаются причины, из-за которых подросток ушла из дома.

Напомним, ранее в группе ДПСО «Ижевск» сообщалось, что на линию ЕДДС поступил звонок от девочки. Она просила помощи и говорила, что её везут «в лес убивать».