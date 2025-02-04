Удмуртия. Похищенного ребёнка спасли в Удмуртии. Об этом сообщается в группе отряда по поиску пропавших людей ДПСО «Ижевск» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в конце января. На линию ЕДДС поступил звонок от девочки. Она просила помощи и говорила, что её везут «в лес убивать». На место, где предположительно было совершено преступление, выехали правоохранительные органы и добровольцы поисково-спасательного отряда ДПСО «Ижевск».

Чуть позже на линию ЕДДС позвонил свидетель и сообщил о том, что видел произошедшее. Однако ни лиц, ни автомобиля, ни номера он не запомнил.

Волонтёры отработали направления и дороги, ведущие от места похищения. Они искали подозрительные автомобили на лесных дорогах и трассах.

Подростка удалось вернуть домой. Девочку и преступника нашли далеко за пределами республики. С ребёнком всё хорошо, говорится в группе ДПСО.