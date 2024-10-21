В Ижевске изменили срок для расселения жильцов аварийного дома на улице Авангардной

Ижевск. Удмуртия. Суд сократил срок для расселения жителей аварийного дома на улице Авангардной в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Ранее во время проверки прокуратура установила, что уровень физического износа конструктивных элементов многоквартирного дома №3 по улице Авангардной составляет 70%. Объект является аварийным и непригодным для проживания. Уже установлен срок расселения граждан — до 31 декабря 2031 года.

Чтобы защитить интересы местных жителей, прокурор направил в суд иск. Судья удовлетворил требования и обязал управление ЖКХ администрации Ижевска расселить жильцов данного дома не позднее 31 декабря 2027 года.