Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид «Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид

В Ижевске изменили срок для расселения жильцов аварийного дома на улице Авангардной

12:30, 21 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске изменили срок для расселения жильцов аварийного дома на улице Авангардной
12:30, 21 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
203
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аварийное жилье\n#расселение\n#Прокуратура
Источник фото: yandex.ru/maps
203
0

Теперь горожане должны переехать до конца 2027 года.

Ижевск. Удмуртия. Суд сократил срок для расселения жителей аварийного дома на улице Авангардной в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии. 

Ранее во время проверки прокуратура установила, что уровень физического износа конструктивных элементов многоквартирного дома №3 по улице Авангардной составляет 70%. Объект является аварийным и непригодным для проживания. Уже установлен срок расселения граждан — до 31 декабря 2031 года.  

Чтобы защитить интересы местных жителей, прокурор направил в суд иск. Судья удовлетворил требования и обязал управление ЖКХ администрации Ижевска расселить жильцов данного дома не позднее 31 декабря 2027 года. 

12:30, 21 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
203
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аварийное жилье\n#расселение\n#Прокуратура