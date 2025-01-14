Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

По факту получения ожогов воспитанницей детского сада в Ижевске возбудили уголовное дело

10:42, 14 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
По факту получения ожогов воспитанницей детского сада в Ижевске возбудили уголовное дело
10:42, 14 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
130
0
#Ижевск\n#ожоги\n#детский сад\n#уголовное дело
Источник фото: ИА «Сусанин»
130
0

Из-за невнимательности воспитателя девочка оказалась в горячей воде.

Ижевск. Удмуртия. После получения ожогов девочкой в ижевском детском саду возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что 9 января воспитатель ясельной группы детского сада №181 купала детей без ведра и ковша, а также, нарушив инструкцию, оставила девочку 2023 года рождения одну в ванной комнате. Вернувшись, женщина обнаружила ребёнка сидящей в горячей воде. Скорую помощь воспитатель вызывать не стала, о случившемся сообщила матери девочки.

Отмечается, что первую помощь ребёнку оказала лишь бригада скорой помощи, которую вызвала мама пострадавшей. Согласно медицинским документам, у девочки зафиксировано более 20% ожогов тела.

Напомним, об инциденте стало известно 12 января. После этого была организована доследственная проверка, о ходе которой доложили в Центральный аппарат следственного комитета России. В больнице девочку навестили чиновники.

10:42, 14 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
130
0
#Ижевск\n#ожоги\n#детский сад\n#уголовное дело