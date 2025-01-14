По факту получения ожогов воспитанницей детского сада в Ижевске возбудили уголовное дело

Ижевск. Удмуртия. После получения ожогов девочкой в ижевском детском саду возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что 9 января воспитатель ясельной группы детского сада №181 купала детей без ведра и ковша, а также, нарушив инструкцию, оставила девочку 2023 года рождения одну в ванной комнате. Вернувшись, женщина обнаружила ребёнка сидящей в горячей воде. Скорую помощь воспитатель вызывать не стала, о случившемся сообщила матери девочки.

Отмечается, что первую помощь ребёнку оказала лишь бригада скорой помощи, которую вызвала мама пострадавшей. Согласно медицинским документам, у девочки зафиксировано более 20% ожогов тела.

Напомним, об инциденте стало известно 12 января. После этого была организована доследственная проверка, о ходе которой доложили в Центральный аппарат следственного комитета России. В больнице девочку навестили чиновники.