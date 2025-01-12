В детском саду Ижевска девочка получила ожоги

Ижевск. Удмуртия. В детском саду №181 Индустриального района Ижевска девочка из ясельной группы получила серьезные ожоги. О происшествии сообщила на своей странице во «ВКонтакте» заместитель главы Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова.

По информации из соцсетей, девочка после полученного ожога нижних конечностей несколько часов находилась без медицинской помощи. Скорую помощь вызвали родители пострадавшего ребенка после того, как забрали её из детского сада. Она сейчас находится в больнице. Указанные факты установят в ходе проверки.

Управление образования Ижевска инициировало служебную проверку, оценивает действия подведомственных сотрудников. Также нештатная ситуация находится на контроле Уполномоченного по правам ребенка в Удмуртской Республике Ольги Авдеевой.