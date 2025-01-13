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В Следком РФ доложено о ходе проверки инцидента с пострадавшим ребёнком в Ижевске

10:30, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Следком РФ доложено о ходе проверки инцидента с пострадавшим ребёнком в Ижевске
10:30, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
323
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#проверка
Источник фото: Яндекс Карты
323
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В регионе организована процессуальная проверка по статье о халатности.

Ижевск. Удмуртия. В центральный аппарат Следственного комитета РФ доложено о ходе проверки инцидента в одном из детсадов Ижевска, в результате которого двухлетняя девочка получила ожоги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Напомним, в детском саду №181 Индустриального района Ижевска девочка из ясельной группы получила серьезные ожоги. Ребёнок был оставлен без присмотра. Доследственная проверка проводится по статье о халатности

10:30, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
323
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#проверка