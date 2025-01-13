В Следком РФ доложено о ходе проверки инцидента с пострадавшим ребёнком в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В центральный аппарат Следственного комитета РФ доложено о ходе проверки инцидента в одном из детсадов Ижевска, в результате которого двухлетняя девочка получила ожоги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в детском саду №181 Индустриального района Ижевска девочка из ясельной группы получила серьезные ожоги. Ребёнок был оставлен без присмотра. Доследственная проверка проводится по статье о халатности.