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В Ижевске организована доследственная проверка о получении девочкой ожогов в детском саду

16:04, 12 января, 2025
Константин Ижболдин
журналист
В Ижевске организована доследственная проверка о получении девочкой ожогов в детском саду
16:04, 12 января, 2025
Константин Ижболдин
журналист
1090
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#Следственный комитет\n#ожоги\n#пострадавший ребенок
Источник фото: Анастасия Николаева (из группы Злой ижевчанин)
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Проверка проводится по статье 293 УК России — «Халатность».

Ижевск. Удмуртия. Следователи организовали доследственную проверку по факту получения ожогов ребенком в детском саду Ижевска. Об этом сообщается в Телеграм-канале следственного управления СК РФ по Удмуртии.  

Как ранее мы писали, в детском саду №181 Индустриального района Ижевска девочка из ясельной группы получила серьезные ожоги. 

В рамках доследственной проверки выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Доследственная проверка проводится по статье 293 УК России — «Халатность».

 

 

16:04, 12 января, 2025
Константин Ижболдин
журналист
1090
0
#Следственный комитет\n#ожоги\n#пострадавший ребенок