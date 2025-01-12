В Ижевске организована доследственная проверка о получении девочкой ожогов в детском саду

Ижевск. Удмуртия. Следователи организовали доследственную проверку по факту получения ожогов ребенком в детском саду Ижевска. Об этом сообщается в Телеграм-канале следственного управления СК РФ по Удмуртии.

Как ранее мы писали, в детском саду №181 Индустриального района Ижевска девочка из ясельной группы получила серьезные ожоги.

В рамках доследственной проверки выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Доследственная проверка проводится по статье 293 УК России — «Халатность».