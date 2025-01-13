Чиновники навестили в Ижевске девочку, которая в детском саду получила ожоги

Ижевск. Удмуртия. Республиканские и городские чиновники в Удмуртии посетили маленькую девочку, которую с ожогами доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

«Замминистра здравоохранения Удмуртии Наталья Соколова вместе с замглавы администрации Ижевска по социальной политике Натальей Гвоздковой и уполномоченным по правам ребёнка по УР Ольгой Авдеевой навестили в больнице девочку, которая получила ожог при санитарных процедурах в детском саду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что малышка находится в больнице вместе с мамой и получает всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас её состояние стабильное, по прогнозам врачей, полное выздоровление займёт около двух недель. Мама поблагодарила врачей за своевременно оказанную помощь и комфортное размещение в больнице, а также чуткое отношение медперсонала.

Напомним, сообщение об инциденте поступило 12 января. После этого была организована доследственная проверка, а на контроль вопрос взял Центральный аппарат ведомства.