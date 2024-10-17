Из-за нехватки водителей на улицы Ижевска выходят лишь 142 автобуса

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска пытаются решить проблему с нехваткой водителей автобусов. Об этом 17 октября сообщил журналистам глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Нехватку водителей общественного транспорта особенно остро почувствовали пассажиры в сентябре 2023 года, и с тех пор ситуацию в городе пытаются решить.

«У нас сегодняшний выход — 142 автобуса, но их не хватает на маршрутах. Люди это чувствуют, я это чувствую. И, конечно, очень большие интервалы. Всё это лишь потому, что у нас не хватает водителей», — заявил Дмитрий Чистяков.

Он отметил, что сами автобусы есть, просто не хватает людей, которые могли бы ими управлять. Сейчас на водителя автобуса в АО «ИПОПАТ» учатся примерно 18 человек, но неизвестно, сколько в итоге сядут за руль.

Власти города ежедневно созваниваются с руководством компании, и раз в месяц в Ижевск приезжают представители собственника предприятия для решения проблемы.

«Это работа очень важная для города, потому что у нас город оружейников, в котором огромное количество предприятий, и транспорт должен работать бесперебойно. Всё, что можно было сделать на сегодняшний день, сделано, это и новые тарифы, и возможность бесплатной пересадки. Это всё сделано, но тут человеческий фактор, и пока мы это не решим, ситуация не будет идеальной, но, тем не менее мы стремимся к этому», — прокомментировал глава Ижевска.