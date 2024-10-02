Группа можгинских подростков водила хоровод вокруг патрульной машины

Можга. Удмуртия. Группа подростков из Можги водила хоровод вокруг патрульной машины. Видео пользователи выкладывали в соцсетях.

Как сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии, 29 сентября экипаж ДПС остановил водителя питбайка без прав. В отношении него составили административный протокол. В этот момент вокруг патрульного автомобиля группа подростков начала водить хоровод, после чего разошлась.

Полицейские установили всех участников странной акции и провели с ними и их родителями профилактическую работу.