Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Русь Дружинная Лонгрид Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид

Группа можгинских подростков водила хоровод вокруг патрульной машины

09:25, 02 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Группа можгинских подростков водила хоровод вокруг патрульной машины
09:25, 02 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
136
0
#Можга\n#хулиганство\n#полиция\n#подростки
Фото: скриншот из видео
136
0

Поводом послужило составление административного протокола в отношении водителя питбайка.

Можга. Удмуртия. Группа подростков из Можги водила хоровод вокруг патрульной машины. Видео пользователи выкладывали в соцсетях.

Как сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии, 29 сентября экипаж ДПС остановил водителя питбайка без прав. В отношении него составили административный протокол. В этот момент вокруг патрульного автомобиля группа подростков начала водить хоровод, после чего разошлась.

Полицейские установили всех участников странной акции и провели с ними и их родителями профилактическую работу. 

09:25, 02 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
136
0
#Можга\n#хулиганство\n#полиция\n#подростки