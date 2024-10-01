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Два одиннадцатилетних мальчика на питбайке попали в аварию в Завьяловском районе

13:40, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Два одиннадцатилетних мальчика на питбайке попали в аварию в Завьяловском районе
13:40, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
88
0
#Первомай\n#Удмуртия\n#дети\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
88
0

Дети ехали по обочине.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе двое несовершеннолетних во время поездки на питбайке врезались в легковушку. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 30 сентября около 17:00 напротив дома №11 «б» на улице Ленина в селе Первомайский. Двое 11-летних юношей ехали на питбайке по обочине дороги и столкнулись с «Ладой Веста», которой управлял 37-летний мужчина. В результате аварии мальчики получили травмы. 

О данном происшествии сообщили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Законного представителя водителя питбайка могут привлечь к административной ответственности. 

13:40, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
88
0
#Первомай\n#Удмуртия\n#дети\n#ДТП