Два одиннадцатилетних мальчика на питбайке попали в аварию в Завьяловском районе

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе двое несовершеннолетних во время поездки на питбайке врезались в легковушку. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 30 сентября около 17:00 напротив дома №11 «б» на улице Ленина в селе Первомайский. Двое 11-летних юношей ехали на питбайке по обочине дороги и столкнулись с «Ладой Веста», которой управлял 37-летний мужчина. В результате аварии мальчики получили травмы.

О данном происшествии сообщили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Законного представителя водителя питбайка могут привлечь к административной ответственности.