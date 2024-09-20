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Спасатели Удмуртии деблокировали мужчину, зажатого в машине после ДТП

13:45, 20 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Спасатели Удмуртии деблокировали мужчину, зажатого в машине после ДТП
13:45, 20 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
206
0
#спасатели\n#МЧС Удмуртии\n#ДТП
Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
206
0

Водитель съехал в кювет и перевернулся.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе спасатели деблокировали мужчину, которого зажало в машине после ДТП. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

19 сентября на трассе между посёлком Дубровка и селом Шевырялово автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате водитель 1952 года рождения оказался зажатым в салоне.

Спасатели оперативно прибыли на место аварии и совместно со специалистами МЧС вытащили мужчину, которого сразу транспортировали в автомобиль скорой помощи.

13:45, 20 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
206
0
#спасатели\n#МЧС Удмуртии\n#ДТП