Спасатели Удмуртии деблокировали мужчину, зажатого в машине после ДТП

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе спасатели деблокировали мужчину, которого зажало в машине после ДТП. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

19 сентября на трассе между посёлком Дубровка и селом Шевырялово автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате водитель 1952 года рождения оказался зажатым в салоне.

Спасатели оперативно прибыли на место аварии и совместно со специалистами МЧС вытащили мужчину, которого сразу транспортировали в автомобиль скорой помощи.