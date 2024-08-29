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Подросток на питбайке получил серьёзные травмы в столкновении с машиной в Ягуле

12:00, 29 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Подросток на питбайке получил серьёзные травмы в столкновении с машиной в Ягуле
12:00, 29 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#ДТП\n#мотоциклы\n#подростки\n#травмы
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии
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У юноши не было прав на управление питбайком.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе несовершеннолетний водитель питбайка, врезавшись в автомобиль, получил серьезные травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

ДТП произошло 28 августа около 21:45 напротив дома №8 на улице Холмогорова в Ягуле. 61-летний мужчина, управляя «LADA Kalina», не уступил дорогу питбайку «RFX» при повороте налево. В результате 16-летний подросток без прав, двигаясь на мотоцикле в прямом встречном направлении, врезался в машину.

Юноша получил травмы, его госпитализировали. В отношении него составлены административные материалы по факту управления транспортным средством без прав. Питбайк переместили на специализированную стоянку.

В отношении законного представителя подростка будет приниматься решение о привлечении его к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетнего. Материалы уже направлены в отдел по делам несовершеннолетних.  

12:00, 29 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
70
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#ДТП\n#мотоциклы\n#подростки\n#травмы