Пьяный подросток врезался ночью в забор на мотоцикле в Удмуртии

Воткинск. Удмуртия. Пьяный подросток на мотоцикле угодил в ДТП в посёлке Новый в Воткинском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по республике.

Авария произошла 10 августа около 22:10 у дома №22 по улице Чайковского. 16-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, на мотоцикле «Progasi» без номеров, по предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в металлический забор. Подросток передвигался без мотошлема, защитная экипировка отсутствовала.

В результате аварии водитель получил множественные травмы, был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.