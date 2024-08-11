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Пьяный подросток врезался ночью в забор на мотоцикле в Удмуртии

16:30, 11 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Пьяный подросток врезался ночью в забор на мотоцикле в Удмуртии
16:30, 11 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
61
0
#Воткинский район\n#пьяный водитель\n#ДТП
Фото: Госавтоинспецкия по УР
61
0

Водителя доставили в реанимацию, он был без шлема и защитной экипировки.

Воткинск. Удмуртия. Пьяный подросток на мотоцикле угодил в ДТП в посёлке Новый в Воткинском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по республике.

Авария произошла 10 августа около 22:10 у дома №22 по улице Чайковского. 16-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, на мотоцикле «Progasi» без номеров, по предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в металлический забор. Подросток передвигался без мотошлема, защитная экипировка отсутствовала.

В результате аварии водитель получил множественные травмы, был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

16:30, 11 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
61
0
#Воткинский район\n#пьяный водитель\n#ДТП