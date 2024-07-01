Подросток из Удмуртии подозревается в совершении пяти преступлений

Камбарка. Удмуртия. В отношении 16-летнего жителя Удмуртии возбудили пять уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что ночью подросток употребил спиртное и решил покататься на чужом мотоцикле «ИМЗ», который он заметил возле одного из частных домов. К несчастью для нарушителя, транспорт был припаркован без элементов питания.

Тогда подросток разбил стекло припаркованного рядом автомобиля, откуда похитил аккумулятор. С помощью него юноша завел мотоцикл и поехал к Каме.

Двигаясь по проселочной дороге, злоумышленник не совладал с управлением и застрял в колее. Он бросил мотоцикл и попытался скрыться, но был задержан инспекторами ДПС.

Ранее несовершеннолетний уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду, заплатив штраф 30 тыс. рублей.

Спустя неделю молодой человек снова угнал чужой транспорт – на этот раз «ВАЗ – 2121», который был припаркован во дворе жилого дома с ключами в замке зажигания.

Угонщик ехал по улице Суворова в Камбарке, после чего наехал на стоящий автомобиль «Лада Калина». Подросток скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан. В результате экспертизы у него установлено состояние алкогольного опьянения.

В отношении несовершеннолетнего возбудили два уголовных дела по статье 166 УК России («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»), два уголовных дела по статье 264.1 УК России («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») и уголовное дело по статье 158 УК России («Кража»).