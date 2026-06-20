Сарапул. Удмуртия. В Минспорт РФ направлена заявка на субсидирование строительства крытого катка в Сарапуле. Об этом информируют в Министерстве по физической культуре и спорту Удмуртии.

Сейчас на уровне Министерства строительства и ЖКХ РФ разрабатывается типовая проектная документация объекта. По прогнозам, она будет утверждена в 2027 году. Далее в случае одобрения субсидии на спортивный объект в Сарапуле, до 2030 года начнется возведение долгожданной ледовой арены.