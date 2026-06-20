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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Минспорт РФ направлена заявка на субсидирование строительства крытого катка в Сарапуле

14:00, 20 июня, 2026
Константин Ижболдин
журналист
В Минспорт РФ направлена заявка на субсидирование строительства крытого катка в Сарапуле
14:00, 20 июня, 2026
Константин Ижболдин
журналист
25
0
#Сарапул\n#Администрация города Сарапула\n#ледовый каток
Источник фото: ИА "Сусанин"
25
0

Сейчас разрабатывается типовая проектная документация объекта.

Сарапул. Удмуртия. В Минспорт РФ направлена заявка на субсидирование строительства крытого катка в Сарапуле. Об этом информируют в Министерстве по физической культуре и спорту Удмуртии. 

Сейчас на уровне Министерства строительства и ЖКХ РФ разрабатывается типовая проектная документация объекта. По прогнозам, она будет утверждена в 2027 году. Далее в случае одобрения субсидии на спортивный объект в Сарапуле, до 2030 года начнется возведение долгожданной ледовой арены. 

 

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14:00, 20 июня, 2026
Константин Ижболдин
журналист
25
0
#Сарапул\n#Администрация города Сарапула\n#ледовый каток