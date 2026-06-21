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Женщина в Сарапуле едва не сгорела из-за привычки курить в постели

16:44, 21 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Женщина в Сарапуле едва не сгорела из-за привычки курить в постели
16:44, 21 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#пожар\n#МЧС Удмуртии\n#курение
Источник фото: МЧС Удмуртии
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Она получила ожоги спины и отравление угарным газом.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 21 июня спасатели вынесли пожилую женщину из горящей квартиры. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Возгорание началось около 08:00 в квартире 9-этажного дома на улице Мельникова. Пожарных вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма. Прибывшие огнеборцы обнаружили в квартире 71-летнюю женщину без сознания.

«Пожилая женщина является инвалидом (неходячая). Спасатели вынесли её на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Она получила отравление продуктами горения и ожоги спины», — рассказал дознаватель МЧС России Алмаз Шакиров.

Огонь потушен на площади 3 кв. м. Повреждены мебель и домашние принадлежности. Предварительная причина пожара — курение хозяйки квартиры.

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16:44, 21 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
40
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#пожар\n#МЧС Удмуртии\n#курение