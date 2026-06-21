Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 21 июня спасатели вынесли пожилую женщину из горящей квартиры. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Возгорание началось около 08:00 в квартире 9-этажного дома на улице Мельникова. Пожарных вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма. Прибывшие огнеборцы обнаружили в квартире 71-летнюю женщину без сознания.

«Пожилая женщина является инвалидом (неходячая). Спасатели вынесли её на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Она получила отравление продуктами горения и ожоги спины», — рассказал дознаватель МЧС России Алмаз Шакиров.

Огонь потушен на площади 3 кв. м. Повреждены мебель и домашние принадлежности. Предварительная причина пожара — курение хозяйки квартиры.