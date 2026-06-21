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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В селе Нечкино в Удмуртии начали промывку скважины дня улучшения водоснабжения

11:33, 21 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В селе Нечкино в Удмуртии начали промывку скважины дня улучшения водоснабжения
11:33, 21 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#Сарапульский район\n#вода
Источник фото: Айдар Шарафутдинов
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После этого проведут анализ качества воды.

Сарапул. Удмуртия. В селе Нечкино в Удмуртии продолжаются работы по ремонту резервной скважины, сообщает глава Сарапульского района Айдар Шарафутдинов.

Ранее жители неоднократно жаловались на отсутствие воды в летом. Для решения проблемы начался ремонт скважины.

Сейчас началась её промывка. После этого специалисты проведут анализ воды на качество и безопасность, а далее вода начнёт подаваться в общую сеть.

Отмечается, что водоснабжение домов должно улучшиться.

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11:33, 21 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
80
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Сарапульский район\n#вода