Сарапул. Удмуртия. В селе Нечкино в Удмуртии продолжаются работы по ремонту резервной скважины, сообщает глава Сарапульского района Айдар Шарафутдинов.

Ранее жители неоднократно жаловались на отсутствие воды в летом. Для решения проблемы начался ремонт скважины.

Сейчас началась её промывка. После этого специалисты проведут анализ воды на качество и безопасность, а далее вода начнёт подаваться в общую сеть.

Отмечается, что водоснабжение домов должно улучшиться.