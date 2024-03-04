Ува. Удмуртия. Иномарка и грузовик столкнулись на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

Авария произошла 4 марта около 10:10 на 53-м км автодороги «Ижевск – Ува» на территории Увинского района. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Infiniti», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ГАЗ» под управлением 56-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля «Инфинити» и его пассажир, 40-летний мужчина, получили травмы, доставлены в медицинское учреждение.