Ижевское производство помогает в изготовлении корпусных деталей «Лады»

Ижевск. Удмуртия. Для изготовления корпусных деталей «Лады» используют штампы ижевского производства. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

На ижевском предприятии «Иж-Рэст» создали штампы для платформ автомобилей «Рено», а также для автомобильного завода Урал и УАЗ. Кроме того, компания отправляет изготовленные штампы в Тольятти на площадку АвтоВАЗа. А с началом производства «Ларгуса» в Удмуртии появилась возможность использовать штампы на площадках Ижевского автозавода.

Помимо этого, удмуртские производители штампов планируют расширять кооперацию с АвтоВАЗом. Для этого компания «Иж-Рэст» запустила инвестиционный проект по созданию участка, на котором будут изготавливать крупные штампы для автомобильной отрасли.

Новый участок оборудовали пяти-координатным фрезерным обрабатывающим центром стоимостью более 190 млн рублей. Аппарат может работать с деталями весом до 30 тонн. Также на предприятии модернизировали крановое оборудование, реконструировали полы и увеличили штат сотрудников.

Теперь «Иж-Рэст» сможет изготавливать крупные штампы для листовой штамповки, часто используемые для производства корпусных деталей автомобилей. В компании уверены в продолжении взаимовыгодного сотрудничества с АвтоВАЗом, так как предприятий, готовых начать изготавливать крупные штампы в России, не очень много.