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Актер Светлаков сжег в Геленджике автомобиль

11:08, 25 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Актер Светлаков сжег в Геленджике автомобиль
11:08, 25 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
216
0
#Краснодарский край\n#Геленджик\n#фильмы\n#съемки\n#комедия\n#автомобили\n#поджог\n#видео\n#соцсети\n#Светлаков
Фото: t.me/svetlakov77
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Речь идет об эпизоде из нового фильма.

Геленджик. Краснодарский край. Комик Сергей Светлаков снялся на фоне горящей легковушки. Видео артист выложил в своем Telegram-канале, пишет Газета.ру.

Актер пояснил, что кадры были сняты на съемках в Геленджике. Вероятно, эпизод с поджогом автомобиля войдет в фильм «Беляковы в отпуске», где бывший кавээновец из «Уральских пельменей» играет своего самого известного персонажа, разговаривающего с телевизором Сергея Белякова. 

Светлаков добавил, что съемки в Геленджике проходят приятно для него самого и других участников. Артисты успевают не только работать, но и отдыхать на курорте.

11:08, 25 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
216
0
#Краснодарский край\n#Геленджик\n#фильмы\n#съемки\n#комедия\n#автомобили\n#поджог\n#видео\n#соцсети\n#Светлаков