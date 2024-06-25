Актер Светлаков сжег в Геленджике автомобиль

Геленджик. Краснодарский край. Комик Сергей Светлаков снялся на фоне горящей легковушки. Видео артист выложил в своем Telegram-канале, пишет Газета.ру.

Актер пояснил, что кадры были сняты на съемках в Геленджике. Вероятно, эпизод с поджогом автомобиля войдет в фильм «Беляковы в отпуске», где бывший кавээновец из «Уральских пельменей» играет своего самого известного персонажа, разговаривающего с телевизором Сергея Белякова.

Светлаков добавил, что съемки в Геленджике проходят приятно для него самого и других участников. Артисты успевают не только работать, но и отдыхать на курорте.