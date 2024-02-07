В Ижевске движущийся задним ходом грузовик «ГАЗель» наехал на пожилую женщину

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пострадала женщина в результате наезда грузовика «ГАЗ». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

ДТП произошло 6 февраля около 12:10 на улице Ленина. 68-летняя женщина шла по тротуару возле дома №46. Позади неё задним ходом двигался грузовик «ГАЗ» под управлением 26-летнего водителя. Пешеход находился в «слепой зоне», и в результате автомобиль наехал на женщину.

С травмами пострадавшую госпитализировали.

«Уважаемые водители, движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц», — предостерегли в Госавтоинспекции.