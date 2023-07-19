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«Лада» въехала в столб на улице Ворошилова в Ижевске

11:50, 19 июля, 2023
«Лада» въехала в столб на улице Ворошилова в Ижевске
11:50, 19 июля, 2023
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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За 3 года водитель более 60 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Ижевск. Удмуртия. «Лада Гранта» въехала в столб у дома №19 на улице Ворошилова в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 18 июля около 23:20.

Водитель не справился с управлением и въехал в световую опору. В результате получили травмы три его пассажира: 15-летняя девушка, молодые люди 21 и 22 лет.

В Госавтоинспекции отмечают, что 21-летний водитель более 60 раз за три года привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

11:50, 19 июля, 2023
96
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП