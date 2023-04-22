Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

Четверо пассажиров пострадали при ДТП с троллейбусом в Ижевске

20:44, 22 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Четверо пассажиров пострадали при ДТП с троллейбусом в Ижевске
20:44, 22 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
706
0
#Ижевск\n#ГИБДД\n#общественный транспорт\n#троллейбус\n#ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
706
0

Транспорт въехал в опору ЛЭП.

Ижевск.Удмуртия. Четыре пассажира троллейбуса получили травмы в Ижевске. Подвижной состав врезался в опору линии электропередач, сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло 22 апреля около 16:50 минут на улице Пушкинской. Водитель троллейбуса, мужчина 1974 года рождения, начав движение с остановки общественного транспорта «Улица Кирова» по направлению к Центральной площади, наехал на световую опору.

В результате ДТП четыре пассажира получили травмы. В момент аварии в салоне троллейбуса находились около 25 человек.

20:44, 22 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
706
0
#Ижевск\n#ГИБДД\n#общественный транспорт\n#троллейбус\n#ДТП