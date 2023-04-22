Четверо пассажиров пострадали при ДТП с троллейбусом в Ижевске

Ижевск.Удмуртия. Четыре пассажира троллейбуса получили травмы в Ижевске. Подвижной состав врезался в опору линии электропередач, сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло 22 апреля около 16:50 минут на улице Пушкинской. Водитель троллейбуса, мужчина 1974 года рождения, начав движение с остановки общественного транспорта «Улица Кирова» по направлению к Центральной площади, наехал на световую опору.

В результате ДТП четыре пассажира получили травмы. В момент аварии в салоне троллейбуса находились около 25 человек.