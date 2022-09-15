Водитель и пешеход погибли на дорогах Удмуртии за прошедшие сутки

Ижевск. Удмуртия. Два человека погибли, еще 7 получили травмы на дорогах Удмуртии за последние сутки. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

14 сентября около 18:00 в Воткинском районе, на 8 км Кельчинского тракта, 22-летний водитель автомобиля Opel, по предварительным данным, выехал на «встречку», где совершил столкновение с иномаркой Hyundai.

В результате аварии водитель автомобиля «Опель» получил ранение, несовместимое с жизнью, молодой человек скончался. Отмечается, что в момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности.

63-летний водитель и два пассажира автомобиля Hyundai получили травмы, их госпитализировали.

Вторая трагедия разыгралась двумя часами позже в Завьяловском районе. Около 20:00 на 12 км дороги Завьялово-Гольяны водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил пешехода. По предварительной информации, 37-летний мужчина, в нарушение правил, шел по проезжей части в попутном направлении транспортного потока и не имел на одежде световозвращающих элементов. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.

По обоим фактами гибели людей проводится проверка.