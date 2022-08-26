Братьев из Глазова заподозрили в легализации денежных средств от продажи спирта

Глазов. Удмуртия. Двоих жителей Глазова подозревают в легализации денежных средств, полученных от незаконной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Напомним, братья занимались хранением и продажей спиртосодержащей продукции. Так, у них нашли 100 тыс. бутылок объемом по 100 мл с этикеткой «Этиловый спирт 95%». Оперативно-разыскные мероприятия велись в 12 помещениях. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.3 УК России («Незаконное производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).

Позднее выяснилось, что на средства от продажи спирта мужчины купили земельный участок стоимостью 400 тыс. рублей и нежилое помещение. В связи с этим возбуждено еще одно дело — по статье 174.1 УК России («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).