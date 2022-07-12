В Каракулинском районе спасатели нашли лодку с пропавшим мужчиной

Каракулино. Удмуртия. Спасатели в Каракулино нашли мужчину, который на лодке пытался спуститься по реке и пропал. Об этом сообщила поисково-спасательная служба Удмуртской Республики.

Во вторник, 12 июля, к спасателям обратилась женщина. Она рассказала, что с друзьями и мужем отдыхала на Каме, неподалёку от Каракулино. Женщина приехала на машине, а супруг поднялся по реке на моторной лодке.

Когда компания собиралась уезжать, то выяснилось, что мотор на лодке не заводится. Женщина решила, что муж спустится по реке на вёслах и уехала на машине домой. Однако муж так и не вернулся.

Спасатели выехали на указанное заявительницей место. Пропавшего они нашли в двух километрах от Каракулино — его лодку прибило к берегу, сам мужчина спокойно спал в лодке. Спасатели помогли ему добраться до села вместе с его плавсредством.