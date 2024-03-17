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В посёлок Симониха около Сарапула выездная избирательная комиссия добралась по Каме

16:55, 17 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В посёлок Симониха около Сарапула выездная избирательная комиссия добралась по Каме
16:55, 17 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
44
0
#выборы президента 2024\n#Сарапул\n#лошадь\n#Удмуртия\n#Кама
Фото: пресс-служба Избиркома Удмуртии
44
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В деревне Юкаменского района избиратель приехал к участку на коне.

Сарапул. Удмуртия. В посёлок Симониха, отделённый от Сарапула рекой Кама, приехала выездная избирательная комиссия. Об этом сообщает пресс-служба Избиркома Удмуртии.

Жителям привезли специальную урну для голосования, чтобы граждане смогли сделать свой выбор.

Интересный случай также произошёл на территории Татарских Ключей Юкаменского района на местном избирательном участке. Поскольку выборы совпали с окончанием Масленицы, избиратель устроил праздник и приехал отдать свой голос на лошади.

Кроме того, в деревне Жуё-Можга Вавожского района активный житель своей страны приехал проголосовать на снегоходе.

Труднодоступность некоторых избирательных участков не пугает жителей и они добираются несмотря ни на что.

Напомним, люди приходят на участки и со своими домашними любимцами. 

16:55, 17 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
44
0
#выборы президента 2024\n#Сарапул\n#лошадь\n#Удмуртия\n#Кама