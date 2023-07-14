Самый большой курсирующий по рекам российский круизный лайнер «Мустай Карим» остановился у берега Сарапула

Сарапул. Удмуртия. К пристани Сарапула 14 июля пришвартовался самый большой круизный лайнер России, курсирующий по рекам, «Мустай Карим». Об этом сообщает туристический портал Удмуртии «Visit Udmurtia».

Этот четырехпалубный теплоход единственный в отечественном речном флоте имеет класс люкс, соответствующий уровню 5-звездочного отеля.

Глава Удмуртии Александр Бречалов в своих соцсетях отметил, что «Мустай Карим» стал 77 теплоходом в этом сезоне, который остановился у берега Сарапула. Планируется, что к пристани пришвартуются еще минимум 80 теплоходов.

В Сарапул речные туристы прибывают на четырехпалубных теплоходах «Александр Суворов», «Владимир Маяковский», «Михаил Фрунзе», а также на трехпалубном «Михаиле Кутузове» или «Юрии Никулине». Помимо этого речные туристы путешествуют и на двухпалубном теплоходе-пансионате «Борис Полевой».

Всех приезжих на пристани встречают сотрудники Сарапульского музея-заповедника и знакомят их с городом.

«Благодарю предпринимателей Сарапула, вместе с которыми мы благоустроили территорию швартовки кораблей, чтобы наш старинный купеческий город и его музеи могли принять больше гостей», — написал глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в 2023 году Сарапул ожидает принять 85 тыс. туристов, 35 тыс. из которых прибудут в город на речном транспорте.