Дальнобойщика из Ижевска будут судить за сгоревшую с шинами фуру

Ущерб превысил 11 млн рублей.

Голышманово. Тюменская область. Житель Ижевска предстанет перед тюменским судом за сгоревшую с шинами фуру. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Инцидент произошёл 27 января 2021 года. Ижевчанин на КамАЗе с полуприцепом вёз шины из Омска в Сургут и остановился на территории Тюменской области. Далее, по версии следствия, он вышел из машины и оставил зажжённой газовую плиту. В результате возник пожар, фура сгорела вместе с грузом. Сумма ущерба превысила 11 млн рублей.

Районная прокуратура утвердила обвинительный акт, материалы дела направлены мировому судье.

По статье 168 УК России («Уничтожение чужого имущества в крупном размере»), водителю большегруза грозит лишение свободы до одного года или штраф до 120 тыс. рублей.