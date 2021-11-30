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Дальнобойщика из Ижевска будут судить за сгоревшую с шинами фуру

12:35, 30 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Дальнобойщика из Ижевска будут судить за сгоревшую с шинами фуру
12:35, 30 ноября, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Тюмень\n#грузоперевозки\n#пожар
Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области
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Ущерб превысил 11 млн рублей.

Голышманово. Тюменская область. Житель Ижевска предстанет перед тюменским судом за сгоревшую с шинами фуру. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Инцидент произошёл 27 января 2021 года. Ижевчанин на КамАЗе с полуприцепом вёз шины из Омска в Сургут и остановился на территории Тюменской области. Далее, по версии следствия, он вышел из машины и оставил зажжённой газовую плиту. В результате возник пожар, фура сгорела вместе с грузом. Сумма ущерба превысила 11 млн рублей. 

Районная прокуратура утвердила обвинительный акт, материалы дела направлены мировому судье. 

По статье 168 УК России («Уничтожение чужого имущества в крупном размере»), водителю большегруза грозит лишение свободы до одного года или штраф до 120 тыс. рублей. 

12:35, 30 ноября, 2021
Андрей Бирюков
280
0
#Удмуртия\n#Тюмень\n#грузоперевозки\n#пожар
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