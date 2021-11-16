Пьяного водителя задержали в Ижевске за неповиновение полиции

Сотрудники ГИБДД применили спецсредства и физическую силу.

Ижевск. Удмуртия. Нетрезвого водителя, не подчинившегося полиции, задержали в Ижевске. Сотрудники Госавтоинспекции вынуждены были применить физическую силу и специальные средства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Ночные улицы столицы патрулировал наряд отдельной специализированной роты ГИБДД. Внимание экипажа привлекла «Лада Гранта», машина ехала на малой скорости и постоянно меняла траекторию движения.

На требования инспекторов реакции не последовало, водитель продолжал движение. Наконец «Лада» остановилась, но сидевший за рулем мужчина заперся в салоне и наотрез отказался выйти для проверки документов.

Чтобы предупредить дальнейшие правонарушения, полицейским пришлось разбить окно со стороны переднего пассажирского сиденья и вытащить мужчину из салона.

Освидетельствование установило, что задержанный сел за руль в состоянии опьянения. Для дальнейшего разбирательства водителя доставили в отдел полиции. Ему выписаны протоколы за ряд административных правонарушений.

Согласно данным республиканского управления ГИБДД, с января по ноябрь 2021 года в Удмуртии по вине пьяных водителей произошло 126 ДТП, в результате которых погибли 22 человека, 170 получили травмы. За этот же период на дорогах республики сотрудники полиции выявили более 5 тыс. нетрезвых автолюбителей.