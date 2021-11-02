С начала 2021 года на дорогах Удмуртии погибло 161 дикое животное

Чаще всего звери выходят на дороги ночью или в сумерках.

Ижевск. Удмуртия. Число диких животных, погибших в результате аварий на дорогах Удмуртии, превысило 160. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики.

С начала 2021 года попали под колеса 146 лосей, 13 кабанов, один медведь и одна косуля. В 2020 году число сбитых лосей и кабанов было меньше, а пострадавших косуль больше.

Осенью у сохатых наступает пик гона. Чаще всего животные активны в сумеречное и ночное время суток.

В темноте водителям рекомендуют:

- ездить на низкой скорости и если необходимо, остановить транспорт;

- если лось оказался близко к автомобилю, нельзя пытаться его обогнать, объехать, подавать звуковые сигналы. Все это может вызвать неадекватную реакцию животного;

- когда лось заметен издалека нужно подать сигнал другим водителям с помощью фар или звука;

- если животное далеко, а на дороге нет машин, лося можно отпугнуть звуковым сигналом;

- рядом с одним лосем может быть стадо, это нужно учитывать при встрече с животным.

В случае, если столкновение произошло, нужно не покидать место происшествия, обозначить его аварийным знаком, по телефону 112 позвонить в Единую службу спасения, сфотографировать или снять на видео место аварии и подробно описать ситуацию приехавшим сотрудникам полиции.