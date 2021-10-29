В Ижевске задержали супругов-рецидивистов по подозрению в содержании наркопритона

В свою квартиру муж и жена приглашали любителей опия.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полиция задержала супружескую пару по подозрению в содержании наркопритона. На момент операции несколько гостей в квартире находились под воздействием дурманов, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Задержанный – 39-летний мужчина – ранее уже был судим за аналогичное преступление. Его 37-летняя жена также отбывала уголовное наказание за незаконное хранение наркотиков.

Полицейские выяснили, что супруги в течение нескольких месяцев приглашали в свою квартиру в одном из домов на улице Баранова лиц, склонных к употреблению наркотиков. Запрещенные вещества, по-видимому, изготавливались непосредственно в жилище – в квартире сотрудники МВД обнаружили посуду и сырье для варки опия.

Кроме того, на момент прихода полиции в доме находилось несколько человек в состоянии наркотического опьянения. Им выписали протоколы об административном правонарушении по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

Что касается хозяев квартиры, то им грозит уголовная ответственность. За данное преступление согласно части 2 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору») предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет.